banner4556

Julie Pauline gemisini denize indirdi

banner4664

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersane, Norveçli firma için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.

Julie Pauline gemisini denize indirdi
banner4581

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersane, Norveçli firma için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.

Özel olarak tasarlanan gemi, derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Özel bir tersane tarafından Norveçli balıkçılık şirketi için inşa edilen ‘Julie Pauline’ isimli balıkçı gemisi, denize indirildi. 44 metre uzunluğunda 9.5 metre genişliğindeki balıkçı gemisinin tasarımı Seacon şirketine ait. Ana güverteye kadar derinliği 4.3 metre olan Julie Pauline adlı gemi, Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

banner4336

Denize indirilmesinin ardından özel tersanenin rıhtımlarına bağlanan geminin çalışmaları devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
10 yıl önce kendilerine yazdıkları mektupları...
10 yıl önce kendilerine yazdıkları mektupları...
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666