Kadın girişimcilerin desteklendiği SheMeansBusiness Programı’nın ikinci dönemi başlıyor

Facebook Kadın Girişimcilere Yönelik #SheMeansBusiness Programı’nın ikinci dönemini başlatıyor.

Facebook, Türkiye’de ilk olarak 2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirdiği #SheMeansBusiness programının ikinci dönemini başlatıyor. KOVİD-19 sonrası dönemde kadın girişimcilere ve işletme sahiplerine destek olmayı hedefleyen program kapsamında Facebook, TOBB ve Habitat Derneği (Habitat) 2021 yılının Haziran ayına kadar Türkiye genelinde bin 500 kadın girişimciye dijital eğitimler verilecek.

Facebook, #SheMeansBusiness programının ikinci döneminde hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük öneme sahip olan girişimci kadınlara, pandemi gibi zorlu bir dönemde bir araya gelerek paylaşım yapabilecekleri ve hep birlikte işletmelerini büyütebilecekleri bir alan sunmayı hedefliyor.

İki yılda 5 bini aşkın kadına dijital pazarlama eğitimi

Program sayesinde, Türkiye’de şimdiye kadar 5 binden fazla kadına dijital pazarlama eğitimi verildi ve yüzlerce ilham verici başarı öyküsüne imza atıldı.

“Kendimizi pandemiden doğan zorlukları atlatabilmeleri için kadın girişimcilerimize yardımcı olmaya adadık”

#SheMeansBusiness programı ile Türkiye’deki kadın girişimcilerin pandeminin getirdiği zorlu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Ülkemiz ekonomisinde oldukça büyük bir öneme sahip olan kadın girişimciler pandeminin oluşturduğu ekonomik krizden en ağır şekilde etkilenenler arasında. Öyle ki, yaptığımız bir araştırmaya göre pandemi sürecinde kadınların sahip olduğu KOBİ’lerin kapanma oranı, erkeklerin sahip oldukları KOBİ’lere göre yüzde 7 daha fazla oldu. Biz de Facebook olarak kendimizi bu fırtınayı atlatabilmeleri için kadın girişimcilerimize yardımcı olmaya adadık. Bu doğrultuda, #SheMeansBusiness programımızın ikinci dönemini TOBB ve Habitat iş birliğiyle Türkiye’de hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, Haziran 2021’e kadar ülkemizin farklı illerinden bin 500 kadın girişimciye ve küçük işletme sahibine dijital pazarlama alanında destek olmak. Çünkü biliyoruz ki, kadın girişimcilerin ülkelerinin ekonomisine katkı sağlamalarının yolu, yaşadıkları engellerin belirlenmesinden ve bu engellerin ortadan kaldırılmasından geçiyor. Önümüzdeki süreçte de #SheMeansBusiness ile Türkiye’deki kadınların girişimci ruhunu ve yaptıkları çalışmaları desteklemeye, kamuoyu ile paylaşmaya ve hep birlikte bu zor günlerden daha güçlü ve iyimser çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kadın girişimciler arasında dijital bir network oluşturuluyor”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge Akkız, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılmasının önemine değinerek şöyle konuştu: “Teknolojik gelişim ve değişime ayak uyduran kadın girişimcilerin, zamandan ve mekandan bağımsız olarak doğru insanlara ulaşabilme bakımından geleneksel girişimcilere kıyasla avantajlı durumda olduğunu biliyoruz. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33-34 seviyesinde. Bu oranı artırmayı ve kadın girişimciler arasında dijital bir network oluşturmayı amaçlayan #SheMeansBusiness programı bu anlamda oldukça önemli.”

“Amacımız girişimci kadınlarımızın ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmasını teşvik etmek”

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın Baban ise programa dair şu şekilde konuştu: “Kadınlara sosyal medya üzerinden ürünlerini pazarlama ve para kazanmanın yollarını öğretmek üzere Facebook ile başlattığımız #SheMeansBusiness projesi kapsamında, 2019 yılında toplam 19 ilde 5 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık. Programın ikinci dönemini başlattığımız 2020 yılında da ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlayarak gelir elde etme amacındaki tüm kadın girişimcilerin bu eğitimi almalarının hem kendilerinin hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaları noktasında çok önemli olduğuna inanıyoruz.”

“#SheMeansBusiness ile kadınlarımız girişimcilik ekosistemine dahil olacaklar”

Bu yıl Habitat olarak dahil oldukları proje kapsamında düzenleyecekleri eğitim ve etkinliklerle Türkiye’deki girişimci kadınların işlerini büyütmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da, “Proje ile amacımız kadınların ihtiyaç duydukları eğitim ihtiyacını gidermek ve burada kurdukları bağlantılar ile girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını sağlamak” dedi.