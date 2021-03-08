Kadın girişimciliğine Türk Telekom’dan dijital katkı

Türk Telekom, “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesiyle kadın girişimciliğini destekleyerek onların başarı hikayeleri yazmalarına yardım etmeye devam ediyor. Proje kapsamında; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hayata geçirilen ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikayelerini paylaştı.
Türk Telekom, üreten kadınları dijital teknolojilerle destekliyor. Şirketin kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımını sağlamayı amaçladığı “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliğiyle devam ediyor.
Kadınlardan ilham veren hikayeler
Proje kapsamında aldıkları dijital pazarlama eğitimiyle girişimcilik potansiyellerinin farkına varan kadınlar, ürünlerini ve hikâyelerini paylaştılar. Eski spor spikeri Dilara Tamara Ersoy Yamakoğlu, sevdiği uğraşı keşfederek işe dönüştürmenin kariyer olarak görülmemesi algısını kırmak istediğini, el emeği ürünler üretmenin çaresizlikten kaynaklı bir mecburiyet olmadığını ifade etti. Tayininin çıktığı köy okulunda çocukların oyuncakları olmadığını fark ederek kendi girişimini başlatan öğretmen Aygül Küçükçanakçı ise gezici oyuncak atölyeleri düzenleyerek diğer kadınlara rol model olmayı hedeflediğini söyledi.Şirket, “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı. Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti.