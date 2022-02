Kadınların el emeği ürünleri zincir markette satılacak

Kadın üreticilerin el emeği ürünleri, imzalanan tedarikçi anlaşması kapsamında zincir markette satışa sunulacak.

Marmara Kadın Kooperatif Birliği çatısı altında bir araya gelen yüzlerce kadının el emeği ile ürettiği ürünler, zincir markette satılacak. Marmara Kadın Kooperatif Birliği’nin büyük zincir market ile yaptığı tedarikçi anlaşması sayesinde, ilk olarak Kocaeli’nin Karamürsel içesinde üretilen bal satışa sunulacak.

"Yeni bir adım daha atıyoruz"

Düzenlenen basın toplantısında projenin detaylarını anlatan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan, "Birliğimiz, Türkiye’nin en büyük kadın hareketidir. Üreten her paydaşı ile ev ekonomisinden ülke ekonomisine hitap eden güçlü bir kurum haline gelmeyi başardığımızın bir örneğini daha sizinle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ticaret Bakanlığı nezdinde kabul görmüş bu birlik, üreten kadınları her platformda desteklemeyi amaç edinmiştir. Markalaşma sürecinde onları marka patent, coğrafi keşif ürünü tescil süreci vs. gibi adımlarında desteklemek, bu anlamda Türkiye’nin her yerinde sürdürülebilir ticareti sağlayabilecek kadınlara yol göstermek birliğimizin ana hedefidir. İşte güçlerimizi birleştirdiğimiz Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği olarak bugün yeni bir adım daha atıyoruz. Bugüne kadar birçok ilki başaran birliğimiz, Türkiye’nin en yaygın ve bilinen zincir market ile tedarikçi anlaşması imzaladı. Bu imza, kendi potansiyeline inanan, kendine güvenen ve Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği çatısı altında buluşmanın en doğru yol olduğunu bilen bütün paydaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu onur hepimizin"

Yöresel ürünlerin zincir markette görücüye çıkacağını söyleyen Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yöresel ürünlerden, el sanatlarına kadar emek vererek kaybolmasına izin vermediğimiz birçok değerimiz ve fikirlerimiz artık bu büyük marka ile yeni bir yolculuğa çıkacak. Bu zorlu yolda kadınlarımıza ÇEVKO atık ambalaj kodu, ürün barkod numarası alma ve birçok kurumsal görüşmede ve onay sürecinde destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde üretilen balın coğrafi keşif ve tescil ürünleri yapıldı. İlk süreçte bu üretilen bal satışa sunulacak. Marmara Kadın Kooperatif Birliği olarak zincir market ile tedarik sözleşmesi yapmış bulunmaktayız. Marmara Kadın Kooperatif Birliği adı altında üreten tüm paydaşlarımızın sürdürülebilir ürünlerini farklı ve yeni nesil pazarla teknikleriyle satışlarına katkıda bulunmak, birliğimizin en büyük hedeflerinden biriydi. Referans oluşturmaya çıtayı yüksek tutarak başladık. Ticaret İl Müdürlüğünün katkılarıyla, zincir market ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Marmara Kadın Kooperatif Birliği, zincir marketin tedarikçisi oldu."