Kafe ve restoran sahipleri normalleşmeden memnun

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ile masada servis vermeye başlayan kafe ve restoranlar, paket servisi yaptıkları döneme göre daha fazla yoğunluk ile karşılaştı. Normalleşme dönemiyle birlikte memnun olduklarını belirten işletme sahipleri, havaların ısınmasıyla hareketliliğin olacağını düşünüyor.
"Havaların ısınmasıyla yoğunluk olacağını düşünüyorum"Fatih’te bir restoran işletmecisi Ergin Uluç, kafe ve restoranların açılmasıyla yoğunluğun başladığını söyleyerek, "Kafe ve restoranların sadece paket servisi yaptığı döneme göre, biraz daha yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Saat 11’den 16’ya kadar yoğunluk daha fazla oluyor. Havalar bu aralar biraz soğuk seyrediyor. Havaların biraz daha ısınmasıyla daha fazla yoğunluk olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.