Kale Grubu iştiraklerinden ve yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kalekim, halka arz için son aşamaya geldi. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim için pay başına 13,75-14,75 TL fiyatla 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak.Türkiye Yapı kimyasalları sektörünün önde gelenlerinden Kalekim, halka açılıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan şirket halka arzı için 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arza ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat; “Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim’in, yüzde 30’una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-70’lik kısmı ile de yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz” dedi.