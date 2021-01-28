Kalibrasyon Merkezi ’Periyodik Muayene’ başvuruları başladı

Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu.
Türkiye’nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların şubat ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabildiği bu zorunlu süreç, Kalibrasyon Merkezi’ne takip numarasının bildirilmesi ile başlıyor, yıl sonunda mutabakatla tamamlanıyor.
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvurular tüm ülkede başladı. Düzenli yapılan muayeneler sayesinde tüketiciler ekstra maliyetlerle karşılaşmazken özellikle tüketicinin ve çevrenin korunması noktasında kalibrasyon işlemlerindeki önem her geçen gün öne çıkıyor. Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, bu kapsamda doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene, şikayetli muayene ve arızalı muayene bakımları için sayaçları kabul etmeye başladı. Zorlu Enerji, evsel doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu ve RMS-A/B/C tipi istasyonlarda yer alan basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarını çok hassas cihazlarla gerçekleştirerek sertifikalandırıyor.
Zorlu Enerji’den doğal gaz dağıtım bölgelerine bilgilendirme ziyareti
Kalibrasyon Merkezi yetkilileri, doğal gaz dağıtım bölgesi yetkililerini ziyaret ederek yasal metroloji, mevzuat, balans yönetimi, kalibrasyon sonrası sayaç performansı, ömür analizi ve diğer teknik hususlar konusunda birebir olarak geniş kapsamlı bilgilendirme yapıyor.
Başvurular şubat sonuna kadar devam ediyorZorlu Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ’Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği’nde belirtilen "elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması gerekliliğini" hatırlatırken son başvuru tarihinin “periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın şubat ayının son gününe kadar” olduğunu da belirtiyor. Dağıtım şirketi ve OSB’lerin periyodik bu muayenelerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda başvurular il müdürlükleri aracılığıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın BAMS (Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi) projesi kapsamında internet üzerinden yapılabiliyor. Kalibrasyon Merkezi’ne periyodik muayene veya şikayetli muayene sayaç başvurularının takip numarası bildirilerek süreç başlatılıyor.