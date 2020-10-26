banner3088

Kamu bankalarından KOBİ’lere destek paketi

Kamu bankaları, KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni hayata geçirdiğini duyurdu. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.

Kamu bankalarından KOBİ’lere destek paketi

Kamu bankaları, KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni hayata geçirdiğini duyurdu. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.

Kamu bankaları, KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni açıkladı. KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.

Açıklamada "Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lik kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Apartmanın zillerine basarak hırsızlık yapan 3...
Apartmanın zillerine basarak hırsızlık yapan 3...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212