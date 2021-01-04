Kamu bankalarından ortak karar

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 16:26