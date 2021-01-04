Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 16:26
Kamu bankalarından ortak karar
Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı.
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