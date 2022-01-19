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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu işçilerine 2022’de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak’ta, diğer yarısı ise 29 Nisan’da verilecek.

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu işçilerine 2022’de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak’ta, diğer yarısı ise 29 Nisan’da verilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi. Buna göre, 2022’de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak’ta, diğer yarısı ise 29 Nisan’da ödenecek. Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

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