Kamu işçilerine yapılan zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve HAK-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında toplantı yaptı. Türk-İş ve HAK-İş'in taleplerinin görüşüldüğü toplantıda, Bakanlığın bu talebe karşı teklifi sunuldu. Toplantı sonrasında ise iki sendikanın yetkilileri ortak basın toplantısı düzenledi. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar yaptığı açıklamada, "Bugün bizim vermiş olduğumuz teklife karşı sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. Bizim talebimize karşı bize bir teklif sundular. Bu teklifi aldık. Bunun müzakeresi bugünden itibaren başlamış oldu" dedi.

Kendilerinin vermiş olduğu ücret talebi ile Bakanlığın vermiş olduğu teklifin örtüşmediğini aktaran Ağar şunları kaydetti:

“Bu konuda bu rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Sayın Bakanlığımız da bu talebe karşı 3 bin 577 lira ile 3 bin 750 lira arasında alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam talep ettiler. Birinci ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular. Diğer taleplerin ise daha sonra müzakere edileceğinden bahsedildi. Bu sayın Bakanlığımızın talebi, kendilerinin görüşü. Bizim bunu Türk-İş olarak, HAK-İş de olarak çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil."

Vermiş oldukları 4 bin 800 liralık ücret talebinde bir pazarlık payının bulunduğunu aktaran Ağar, “Bu kadarını biz gerçekten beklemiyorduk. Şu anda devletin açıklamış olduğu rakamlara göre en düşük memur maaşı 4 bin 880 lira. Buna dahi yaklaşmamakta. Dolayısıyla daha sonraki günler, bakanımızın dediğine göre bayram sonrasında tekrar bir araya geleceğiz. Bayram sonuna kadar kendileri bir çalışma yapacaklar. 'Bu da bizim bir talebimiz ancak son talebimiz değil. Bizim de kafamızda bir rakam var' diye söyledi kendisi. Amacımız bu Toplu İş Sözleşmesi'nin masa başında çözülmesi. Masa başında çözülmesi çok önemlidir” diye konuştu.

HAK-İş Başkan Yardımcısı Yıldız ise, Bakan Bilgin ile yapılan bu toplantının 2'nci toplantı olduğunu ifade ederek, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'in söylediği gibi bizim teklifimizle Bakanlığın bugün başlangıç olmasını umduğumuz teklifiyle arasında önemli bir fark vardır. Biz bunu müzakerenin başlangıcı olarak almak istiyoruz. Sayın bakanımızın söylediklerinden öyle anladık, öyle de değerlendiriyoruz. İnşallah biz bu müzakere sürecinin bütün Türkiye'nin beklediği bu sürecin, Türk-İş ile bu ortaklığın, birlikteliğin önemli yararlar getireceğini umuyoruz. Bugün en düşük ücretli olarak belirtilen 3 bin 677 lira denk gelen ücretin çok düşük olduğunu söylemek lazım. Arada ciddi bir fark vardır” dedi.