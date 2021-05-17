Kapanma sonrası berberlerde yoğunluk

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar randevuları üç gün öncesinden doldururken, berberler ise yoğunluğun birkaç güne geçeceğini söylüyor.
“Yoğunluğu birkaç güne atlatmış oluruz”Kapanma kararı öncesi yoğunluk yaşadıklarını belirten berber Dinçer Keskin, “Müşterilerimiz kapanma sırasında tıraş olamadı. 17 günlük aranın ilk gününde tekrar bir yoğunluk yaşıyoruz. Müşterilerimiz telefon ile arayarak randevularını aldı. Şu an için randevularımız dolu ve hijyen kurallarına uyarak tıraş ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için tek kullanımlık havlu kullanmaya özen gösteriyoruz. Dükkanımızı açmadan önce temizledik. Tüm kurallara uygun şekilde tıraşlarımızı yapıyoruz. Bu yoğunluğu birkaç güne atlatmış oluruz. Bundan sonrası için inşallah her şey daha iyi olur ve kapanma yaşamayız” diyerek sözlerini tamamladı.