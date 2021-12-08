"Kara elmas" paraları hesaplara yatıyor

2021/2022 ürün alım kampanyasının devam ettiği Marmarabirlik’te üretici ortaklara 3. dilim olarak 9 Aralıkta 40 milyon 300 bin TL ödeme yapılacak.

2021/2022 ürün alım kampanyasına 22 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik bugüne kadar yağlık dahil 40 bin 500 ton ve 414 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. 9 Aralık 2021 Perşembe günü (yarın) ortaklara, 20 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 40 milyon 300 bin TL ödeme yapılacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 181 milyon 300 bin TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Ortaklar yarın saat 18.00’dan itibaren 3.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler.

Ürün alım ve ödemelerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alım fiyatları ve maliyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Marmarabirlik’in görevi piyasaları regüle etmek, Marmarabirlik belirlediği fiyatların altında ürün satışının yapılmasını engellemektir” diyen Hidamet Asa şunları söyledi: “Geçen yıla nazaran ürün alım fiyatlarına ortalama yüzde 35, kalibre olarak 350 daneden daha ince zeytine ise yüzde 40 artış yapılmıştır. Bu fiyat artışının üzerine ambalaj, işçilik, üretim, pazarlama giderleri ile birlikte fiyat artışının tüketici boyutunu da düşünmek gerekir. Alınan zeytini satamadığınız takdirde, sonraki yıl stok fazlası olur. Marmarabirlik sezon öncesi piyasa şartlarının çok altında fiyatla ziraî ilaç, gübre ve akaryakıt desteği ile ortaklarının üretim maliyetlerinin düşürülmesine büyük katkıda bulunmuştur.”

Yağlık fiyatlarının artış sebebinin kur farkından kaynaklandığını belirten Asa, güncel piyasa koşulları ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Kampanyanın başında piyasada yağlık zeytin 5 TL ve randımanın da çok düşük olduğu halde, üreticimizi desteklemek üzere 7 TL’ye alım yapılmıştır. Yağlık zeytinin piyasada 5 TL’ye alındığı dönemde, Marmarabirlik 5 TL fiyatla alım yapmış olsaydı, bugün de 8-9 TL’ye yağlık zeytin alabilirdi. Fiyat güncellemesi yapıldığında, kampanyanın başladığı günden bugüne geriye dönük fiyat artışı talebi gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Tarım ürünlerinin fiyatı arz talebe göre şekillenir ve belirlenir. Günlük fiyat artışı yapılmış olsa, fiyatlar düştüğünde Marmarabirlik’in fiyatları geri çekme şansı var mıdır? Marmarabirlik dışında ürün alımı yapan diğer alıcılar; istediği miktarda ürün alıp, çekilebilir, fiyatı da yükseltip, düşürebilirler. Marmarabirlik’in böyle bir şansı yoktur. Ürün dalında bitinceye kadar kooperatiflerimizde alımlara devam edilmektedir.”

Bazı tarım ürünlerinde arz talebe göre fiyatlarda düşüşler yaşanmış olsa da zeytinde böyle bir şeyin olmadığını ifade eden Başkan Asa, “Yıllar itibarıyla fiyatı hiç düşmeyen, sürekli artan tek TARIM ürünü zeytindir. Marmarabirlik ürün alım fiyatını hiç bir zaman düşürmemiştir. Marmarabirlik’in ürün alım fiyatlarının altında ürün satışı yapılmıyorsa bunun tek sebebi Marmarabirlik’tir. Birlik Yönetim Kurulu alım fiyatlarıyla ilgili doğru karar almıştır” şeklinde konuştu.