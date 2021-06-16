Kargoda ‘Babalar Günü’ne özel indirim

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Babalar Günü öncesi hediye gönderimi ücretlerinde indirim haberi geldi. Yurtiçi Kargo, Babalar Günü sebebiyle bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacağını duyurdu.

Kargoda ‘Babalar Günü’ne özel indirim
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Babalar Günü öncesi hediye gönderimi ücretlerinde indirim haberi geldi. Yurtiçi Kargo, Babalar Günü sebebiyle bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacağını duyurdu.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü’ne yaklaştık. Yurtiçi Kargo, Babalar Gününe özel indirim kampanyasını resmi hesaplarından duyurdu. 16-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında firma, Babalar günü sebebiyle bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacağını açıkladı.

Açıklamada kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ‘Babalar Günü Kampanyası’ndan yararlanmak istediklerini söylemelerinin yeterli olacağı bildirildi. Konuyla ilgili detaylı bilgiye, firmanın Türkiye genelinde faaliyet gösteren binden fazla şube ve acentelerinin yanı sıra, internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.
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