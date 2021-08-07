Karsan yeni şube açıyor

Oyak Renault ile Megane Sedan model araçların üretimi konusunda anlaşma imzalayan Karsan, Bursa’da yeni şube açıyor.
Karsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 5 Ağustos tarihli yaptığı açıklama ile Oyak Renault ile yapılan anlaşma çerçevesinde çalışmalara başladığını duyurdu. Açıklamada, “Şirketimiz, 2 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, Oyak Renault ile sözleşme imzalamış ve sözleşme çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde, Şirketimizin mevcut tesislerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiş ve faaliyetlerimizin genişlemesi nedeniyle yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir” denildi.
Anlaşma imzalandı
Karsan, Oyak Renault ile Megane Sedan model araçların üretimi konusunda anlaşma imzalamıştı. İmzanın duyurulduğu açıklamada, sözleşme süresinin üretimin başlayacağı tarihten itibaren 5 yıl olduğu belirtilmişti. Ayrıca üretimin başlaması için gerekli yatırımların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Oyak Renault’tan yapılan açıklamada ise, "Bu proje ile mevcut Megane Sedan üretiminin Karsan’a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor" denilmişti.Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek.