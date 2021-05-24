’’Karşılıksız 5 bin TL hibe desteğine başvurmayı unutmayın’’

Türkiye Gazetesi yazarlarından İsa Karakaş, ’’Covid-19 salgını ile oluşan pandemi ikinci seneidevriyesinde de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle hizmetler sektörünü derinden sarsmaya devam etmektedir. Bu sektörde binlerce iş yeri ile milyonlarca çalışan ile aileleri zor durumda kalmıştır’’ dedi.

Türkiye Gazetesi yazarlarından İsa Karakaş, koronavirüs salgını nedeniyle karşılıksız yeni hibe desteğini kaleme aldı. Konu hakkında Yazar Karakaş, şu açıklamada bulundu:

’’Yeme-İçme sektöründe her gün çok sayıda iş sahibi ve çalışanlarının gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza göndermiş olduğu iletilere binaen biz de “Elçiye zeval olmaz” düsturundan hareketle başta esnaf olmak üzere tüm okuyucularımızın taleplerini buradan daha önceden defalarca duyurmuştuk.

Konuyla ilgili hükûmet daha önceden birçok tedbir almış ve destekler vermiştir. Bu tedbirler kira desteği, nakit desteği, ucuz kredi, borçların yapılandırılması, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere ciro kaybı desteği şeklinde gerçekleşti.

Şimdi de esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle karşılıksız yeni hibe desteği verilecektir. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

’’Karşılıksız verilecek desteğin tutarı’’

Hibe desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak olup bu destek anılan Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecektir.

Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin Türk lirası ve 3 bin Türk lirası şeklinde yapılacaktır.

Hibe desteğinden, 17/05/2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilir’’.