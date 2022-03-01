Kartla yapılan kamu-vergi ödemeleri katlandı

Ocak ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni de içeren kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri, geçen yılın 2 katına ulaşarak 10,5 milyar TL tutarında gerçekleşti

Ocak ayı sonunda Türkiye’de 85,8 milyon adet kredi kartı, 150,8 milyon adet banka kartı ve 58,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2021 yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 12’lik, banka kartı adedinde yüzde 7’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 295 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022 yılının ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 181,1 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 146,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 31,3 milyar TL’sinde banka kartları, 3,7 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 70, banka kartı ile ödemelerde yüzde 100, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 215 olarak gerçekleşti.

Ortalama kartlı ödeme işlemi detayında bakıldığında, 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla, günde 27,2 milyon adet ödeme işlemi gerçekleşti. Geçen yıl 3,3 milyar TL olan günlük ortalama ödeme tutarı ise bu yıl 5,8 milyar TL’ye çıktı. İşlem başına ortalama ödeme tutarı 2022 yılı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 20 artış göstererek 215 TL’ye ulaştı.

Kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış yemek ve havayolları sektöründe görüldü

Ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 262 artış ve 10 milyar TL’lik ödeme tutarı ile yemek sektöründe olduğu görüldü. Yemek sektörünü sırasıyla, yüzde 258 artış ve 5,2 milyar TL’lik ödeme tutarı ile havayolları, yüzde 255 artış ve 3,1 milyar TL’lik ödeme tutarı ile konaklama, yüzde 130 artış ve 14,6 milyar TL’lik ödeme tutarı ile akaryakıt istasyonları, yüzde 127 artış ve 4,1 milyar TL’lik ödeme tutarı ile de seyahat acenteleri sektörleri takip etti.

Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri geçen yılın 2 katına ulaşarak 10,5 milyar TL oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksidinin ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan “kamu-vergi ödemeleri” sektöründe kartlı ödeme tutarı 10,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 89’luk bir büyümeye denk gelirken, vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 5,2’den yüzde 5,5’e yükseldi. Kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşırken, finansal okuryazarlığın artmasıyla bilinçlenen kullanıcıların da vergi gibi zorunlu ödemelerini kartlarıyla gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Kartlarla yapılan her 5 TL’lik vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleşti

Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme tutarı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artışla 6,2 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemeler, kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 60’ını oluşturdu.