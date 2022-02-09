Kastamonu EMITT’e çıkarma yaptı

Kastamonu, İstanbul’da düzenlenen 25’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan stantta yerini aldı.

Turizm ve gastronomisiyle öne çıkan Kastamonu, 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. 12 Şubat tarihine kadar devam edecek fuarda; Kastamonu’nun tarihi, kültürel değerleri ve yöresel ürünleri tanıtılıyor. Ayrıca fuarın ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu standını ziyaret etti.

Kastamonu’nun değerlerinden bahseden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ’’EMİTT fuarı, dünyada sayılı fuarlardan bir tanesi. Organizasyon dünyada 4’üncü veya 5’inci sırada. Biz de fuara mümkün olduğunca hem valiliğimiz hem ticaret odası hem de belediyemizle üçlü şekilde katıldık. Ayrıca tüm ilçelerimiz ile fuarda bulunuyoruz. Kastamonu çok geniş coğrafyaya sahip bir şehir. Eski bir Sancak Beyliği olması sebebi ile her ilçede turizmin farklı bileşenlerinin ön planda olduğu yerler var. Yani EMİTT fuarına bu şekilde bir çıkartma yaptık. Kastamonu özellikle pandemi sonrasında çok ciddi bir turist akınına uğrayacak illerden birisi. Kastamonu; Ilgazlardan, Yüce Dağdan başlayan ve sahil şeridine kadar uzanan geniş bir coğrafya. Deniz turizmi ve kış turizmi var. Özellikle pandemi sonrası doğa turizminin olduğu yerler ve Kanyonlar Bölgesi’nin turist akınına uğrayacağını düşünüyorum. Yeter ki tanıtımda ivme kazanalım. Bu tarz fuarlar şehrin tanıtımı için çok önemli ve anlamlı oluyor.

Ayrıca Kastamonu gastronomi turizmi olan bir şehir. Coğrafi işaretli ürün sayımız 27’ye ulaştı. Türkiye’de bu yönde bizden önce yol almış mutlaka illerimiz bulunuyor fakat Gaziantep ve Hatay’dan sonra bizde artık ilk üç sırayı zorluyoruz. Bunun yanı sıra birçok üründe de patent başvurusu yaptık’’ şeklinde konuştu.