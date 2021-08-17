Kastamonu’da sel felaketinden etkilenen bölgeler enerjilendirildi

Başkent EDAŞ, son günlerde Batı Karadeniz’de gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Kastamonu ilindeki Bozkurt başta olmak üzere, 9 ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye afetin ilk zamanlarından itibaren getirilen jeneratörlerle enerji verilebilecek noktalar enerjilendirilirken, konuşlanan 511 kişilik ekibin çalışmasıyla onarım işlemleri devam ediyor.

Başkent EDAŞ, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesini etkileyen sel felaketi sonrasında ivedilikle başladığı enerjilendirme çalışmalarına devam ediyor. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere toplam 9 ilçesini etkileyen sel afeti sonrası sular altında kalan bölgedeki trafo merkezleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük oranda temizlendi. Sele kapılarak kaybolan veya zarar gören şebeke unsurlarının yenileri bölgeye getirilerek montaj çalışmalarına başlandı. Şirket, bölgede 511 personel, 195 araç, 133 jeneratör, 3 mobil trafo merkezi, 5 drone ile çalışmaya devam ediyor.

Şirket, afetten etkilenen tüm bölgelere kısa sürede enerji sağlamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile iş birliği gerçekleştirdi. Böylece, ulaşılamayan köylere helikopterle jeneratör sevki gerçekleştirilmeye başlandı. Bölgeye gönderilen toplam jeneratör sayısı 133 adet iken, Bozkurt başta olmak üzere ilçelerin büyük bölümünde sokak aydınlatma şebekelerine yeniden enerjilendirme yapılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve STK çalışanlarına enerji sağlanıyor.

Kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılması ile birlikte ve ağır hasar binalar dışında enerji verilebilecek tüm noktalar enerjilendirildi. İlgili köylerdeki muhtar ve azalarla AFAD koordinasyonunda iletişime geçilmeye devam ediliyor.

Onarımlar devam ediyor

Bölgeye afetin ilk zamanlarından itibaren getirilen jeneratörlerle enerji verilebilecek noktalar beslenerek jeneratörler ve arıza onarımları yapılan şebeke unsurlarıyla birlikte afet nedeniyle enerjisiz kalan trafolar enerjilendirildi. Jeneratörlerin bağlı olduğu noktalara gelen hatların onarımları da tamamlanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, sel felaketi sebebiyle Başkent EDAŞ olarak seferberlik çalışmasına başladıklarını söyleyerek, Kastamonu ilinde çalışan ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri bölgeleri olan Ayedaş ve Toroslar EDAŞ bölgelerinden desteğe gelen ekiplere, çetin şartlarda gösterdikleri mücadele için müteşekkir olduğunu belirtti. Samsa sözlerine şöyle devam etti: “Kastamonu ilimizde gerçekleşen sel felaketi dolayısıyla bölge halkımızın yaşadığı zorluklar konusunda elimizden gelen desteği sağlamayı görev biliyoruz. Bu anlamda, haber aldığımız andan itibaren görevli ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla bölgeye intikal ederek çalışmalarımıza başladık. Bu felaketin başından beri bize desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’na ve diğer tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sayelerinde enerjisiz kalan bölgelere helikopterlerle jeneratörlerimizi ileterek halkımızın enerji ihtiyacını sağladık. Biz insanımıza hizmet etmeye, böyle zorlu zamanlarda yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarım adına, bölgedeki felaket sebebiyle can veren vatandaşlarımızın ailelerine taziyelerimi, zarar gören vatandaşlarımıza da en derin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.