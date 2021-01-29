Katar Finans Merkezi ile TKBB arasında iş birliği geliştirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından, Katar Finans Merkezi ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında iş birliği geliştirme toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’den yapılan yazılı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında 2019 yılında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
28 Ocak 2021 tarihinde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, TKBB ve QFC tarafından tanıtıcı sunumlar gerçekleştirilerek karşılıklı işbirliği fırsatları değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilebilecek ortak projeler değerlendirildiToplantıda, Katılım Finans sektöründe iki ülkenin mevcut potansiyeline vurgu yapılmış ve bu alanda ortak hareket etmenin getireceği fırsatlara değinilmiştir. Ayrıca, iki ülkenin pek çok ortak projeye imza atabileceği değerlendirilerek bu kapsamda finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere; katılım finansa ilişkin eğitim, teknik danışmanlık ve benzeri konularda paylaşımların artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde mevcut ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir yapıda hareket etme kararı alınmıştır’’ denildi.