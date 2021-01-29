Katar Finans Merkezi ile TKBB arasında iş birliği geliştirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından, Katar Finans Merkezi ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında iş birliği geliştirme toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’den yapılan yazılı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi (QFC) arasında 2019 yılında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda, İstanbul Finans Merkezi projesinin de önemli ayaklarından biri olan Katılım Finans alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Katar Finans Merkezi (QFC) temsilcilerini bir araya getiren bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’nı temsilen Yurt Dışı Faaliyetler Dairesi Başkanı A. Emre Akel, TKBB’yi temsilen Genel Sekreter Osman Akyüz, QFC’yi temsilen ise Finansal Sektör Yönetici Direktörü Henk Jan Hoogendoorn iştirak etmiştir.

28 Ocak 2021 tarihinde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, TKBB ve QFC tarafından tanıtıcı sunumlar gerçekleştirilerek karşılıklı işbirliği fırsatları değerlendirilmiştir.

Gerçekleştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi

Toplantıda, Katılım Finans sektöründe iki ülkenin mevcut potansiyeline vurgu yapılmış ve bu alanda ortak hareket etmenin getireceği fırsatlara değinilmiştir. Ayrıca, iki ülkenin pek çok ortak projeye imza atabileceği değerlendirilerek bu kapsamda finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere; katılım finansa ilişkin eğitim, teknik danışmanlık ve benzeri konularda paylaşımların artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde mevcut ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir yapıda hareket etme kararı alınmıştır’’ denildi.