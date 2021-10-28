Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Linyit üretimi Ağustos ayında 6 milyon 944 bin 92 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos dönemi Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ağustos ayında 6 milyon 944 bin 92 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 26,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,1 arttı.

Taşkömürü üretimi Ağustos ayında 96 bin 195 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 23,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,6 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Ağustos ayında 396 bin 838 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Taşkömürü ithalatı Ağustos ayında 4 milyon 58 bin 402 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 45,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,3 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 18,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 360,3 arttı.

Ağustos ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ağustos ayında yüzde 109,1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 77,1 iken taşkömüründe yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ağustos ayında taşkömürü teslimatının yüzde 57,6’sı termik santrallere, yüzde 17,1’i kok tesislerine, yüzde 11,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,1’i termik santrallere ve yüzde 10,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,4 ile demir-çelik sanayine yapıldı.