Kavurucu sıcaklarda zorlu mesai

İstanbul’da hava sıcaklıkları 30-35 dereceyi bulurken fırın ustaları ve dönerciler aşırı sıcaklıklarda mesleklerini icra ediyor.

Kavurucu sıcaklar etkisini artırırken çalışmak zorunda olan fırın ustaları ve dönerciler işleri gereği daha sıcak ortamlarda çalışıyor. İstanbul’da dışarıda sıcaklıklar 30 - 35 dereceyi bulurken ateşin karşısında çalışmak zorunda olan fırıncılar ve dönerciler aşırı ısıyla karşı karşıya kalıyor.

"250 derecelik fırının önünde çalışıyoruz"

İstanbul’da faaliyet gösteren fırında ustalık yapan Ümit Başaran sıcak çalışma şartlarıyla ilgili olarak, ’’Her işte olduğu gibi fırıncılığın da zorlukları var. Günde yaklaşık 12 saat çalışarak 2 bin ekmek çıkartıyoruz. Fırında ekmek yaklaşık 250 derecede pişiyor, 250 derecelik fırının önünde çalışıyoruz. Fırın önünde de sıcaklık yaklaşık 70 dereceye varıyor. İnsanlar dışarıda sıcak havalardan şikayet ederken, biz daha zor şartlarda çalışmak zorundayız. Fırıncılar olarak belki dünyayı kurtarmıyoruz ama ekmek üretimi ve halkımıza hizmet için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

"Döner keserken 60 - 70 derece sıcaklıkla karşı karşıya kalıyoruz"

Sıcak ortamda çalışmak zorunda olan dönerci İbrahim Altıngül, ’’10 yıldır dönercilik yapıyorum. Döner keserken sıcağın başında durmak zorundayız. Çalışma ortamımız kışın havalardan dolayı biraz daha serin olurken, yazın çok sıcak oluyor. Dışarıda 30 derece sıcaklık olduğunda döner keserken 60 - 70 derece sıcaklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Mesleğimiz bu geçinebilmek için mesleğimizi yapmak zorundayız’’ diye konuştu.