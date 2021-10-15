Kazdağları kestanesi köylülerin gelir kapısı oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesinin kuzey yamaçlarında bulunan Kazdağları’nda yetişen kestaneler, yöre halkına ek gelir kaynağı oldu. Köylüler topladıkları kestanelerin kilosunu 10 liradan satıyor.

Kazdağları kestanesi köylülerin gelir kapısı oldu
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Çanakkale’nin Çan ilçesinin kuzey yamaçlarında bulunan Kazdağları’nda yetişen kestaneler, yöre halkına ek gelir kaynağı oldu. Köylüler topladıkları kestanelerin kilosunu 10 liradan satıyor.

Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler Söğütalan, Kızılelma ve Zeybekçayır gibi köylerde yaşayan köylülere ek gelir kapısı oluyor. Her sene ekim ayının ilk haftasında olgunlaşan kestaneler ağaçlardan dökülüyor. Ağaçtan dökülen kestaneleri toplayabilmek için sabah erken saatlerde kalktıklarını belirten Söğütalan köyünde yaşayan Sabri Esen (54), “Kazdağları’ndan toplamış olduğumuz kestaneyi toptan 10 lira fiyattan satıyoruz. Ailemize bir gelir bütçesi olmak üzere uğraşıyoruz. Eşimle birlikte günde 20-25 kilogram kestane topluyoruz” dedi.

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