KDV indirimi sonrası marketler yüzlerce gıda ürününde indirime gitti

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülen KDV oranını etiketlere yansıdı. 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla marketlerde yüzlerce gıda ürününde indirime gidildi.

Yaşanan pandemi ve kuraklığa bir de Türkiye’deki döviz dalgalanması eklenince son dönemde ülke olarak belki de en çok konuştuğumuz konu gıda fiyatları oldu. Artan maliyetler çiftçiden tedarikçiye ve son tüketiciye kadar her kesimi ciddi olarak etkiledi. Bakanlıklardan sivil toplum kuruluşlarına pek çok kesim bu soruna çözüm bulmak için çalışmalar yürütmeye başladı. Gıda perakendecileri de güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüler. Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e inen KDV’nin ardından gözler raflara çevrildi. Yapılan KDV indirimi ŞOK Marketler’de raflarındaki yüzlerce ürüne yansıdı. Bugün itibarıyla başlayacak olan gıda ürünlerindeki fiyat indirimi bakliyattan yağa, tüm gıda ürünlerinde ŞOK’un onlarca kategorideki yüzlerce ürününe yansımış durumda.