Kibar Grubu çalışanlarından eğitim ve çocuk hareketi

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding’in 2 yıl önce hayata geçirerek Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerinden birine imza attığı Kibar Gönüllüleri, çalışmalarıyla sosyal etki oluşturuyor. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla açıklama yapan ve ‘Kibar Gönüllüleri’nin Holding için büyük önem taşıdığını belirten Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Gönüllüleri ilk yılında 25 projeyi hayata geçirerek 2 bin saat gönüllülük çalışması yaptı. Bu çalışmalarla 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projemiz ikinci yılında pandemi nedeniyle fiziki çalışmaya imza atamasa da başlattığı online gönüllülük hareketi ile faaliyetlerini sürdürecek. Çocuklar yarınlarımızın güvencesi. Onlar için sorumluluk almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Pandemi ‘gönüllülük’ için engel değilPandemi koşulları nedeniyle eğitimin dijital platformlar üzerinden yapılmasıyla çalışmalarının sekteye uğramasını engellemeyi amaçlayan Kibar Gönüllüleri, online gönüllülük hareketi başlattı. Yaklaşık 2 aydır gerçekleştirdikleri çalışmalarla oryantasyon ve teknik süreçleri dijital ortama taşıyan Kibar Gönüllüleri, 2021 yılında online projeler aracılığıyla çocukların hayatında fark yaratmaya odaklanacak. Grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmaları kibargonulluleri.com üzerinden takip edilebiliyor ve dijital süreçlerle gönüllülük faaliyetlerinin etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.