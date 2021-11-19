Kınık Maden Suları 20 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Kınık Maden Suları firmasının 20 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Kınık Maden Suları firması için 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Bursa-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresinde faaliyetini sürdüren Kınık Maden Suları firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Kınık Maden Suları firması; üretim hattında çalıştırılmak üzere 18-45 yaş arası vasıflı vasıfsız 20 erkek üretim makine operatörü alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 23 Kasım Salı günü saat 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili teferruatlı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”