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kiralabunu.com’a erken aşama yatırımı geldi

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Türkiye’nin kiralama platformu kiralabunu.com ilk yatırımını aldı. Erken aşama yatırımı alan girişim, ikinci tur yatırımını ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde almayı hedefliyor.

kiralabunu.com’a erken aşama yatırımı geldi

Türkiye’nin kiralama platformu kiralabunu.com ilk yatırımını aldı. Erken aşama yatırımı alan girişim, ikinci tur yatırımını ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde almayı hedefliyor.

Paylaşım ekonomisinin ülke ve dünya ekonomisine katkılarını göz önüne alarak kurulan ve her geçen gün büyüyen “kiralabunu.com"a erken aşa-ma yatırım melek yatırımcıdan geldi. 7.5 milyon dolar değerlenen şirket yüzde 2’lik hissesine karşılık yatırım aldı.

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Kiralabunu.com Kurucu Ortağı Sinan Ventura, 1 yıllık şirket olarak 7.5 milyon dolar değerleme almanın kendileri için çok önemli olduğunu belir-terek şunları söyledi: “Aldığımız yatırım hızlı büyüme için motivasyon oldu. Erken aşama yatırımla pazarlama çalışmalarını desteklemeyi, istihdamı arttırmayı ve kiralama sektörü için yeni kategoriler açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3 aylık hedefimiz şirketin yüzde 15’i için yatırım almak”.

Sinan Ventura ayrıca, “Yeni kategoriler açmayı ve aylık müşteri sayımızı 2022 yılının ilk üç ayında 5000 kullanıcıya çıkarmayı hedefliyoruz. Kobilere yönelik ürünlere yatırım planımız bulunuyor. Kahve makinesi, fotokopi makinası, klima, TV gibi ürünleri de kısa süre içerisinde portföyümüze ekleyeceğiz. Tüm yatırımlarımızla birlikte önümüzdeki 3 aylık dönemde global fonlar ve melek yatırımcılarla 2 milyon dolar yeni yatırım almak için görüşmelerimiz devam ediyor. Kiralamayı, satın almaya alternatif yol olarak tüm Türkiye’ye tanıtmayı ve ekibi güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

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