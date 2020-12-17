Kısa vadeli dış borç stoku 132,8 milyar dolar oldu

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 132,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 132,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,7 oranında azalarak 55,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 oranında azalarak 56,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 8,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,2 oranında artarak 21,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,3 oranında azalışla 12,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında artarak 51,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artarak 25,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,4 oranında azalarak 85,8 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 24,2 oranında artarak 56,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,9 oranında azalarak 75,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Ekim sonu itibarıyla 500 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,6’sı dolar, yüzde 29,4’ü euro, yüzde 11,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oldu.

2020 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,8, Merkez Bankası’nın yüzde 11,7, özel sektörün ise yüzde 65,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.