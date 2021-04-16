Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku Şubat sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre yüzde 2 oranında artışla 141,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2 oranında artışla 141,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 oranında artarak 61,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 oranında azalarak 56,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,5 oranında azalarak 20 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,2 oranında artışla 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 14,1 oranında artışla 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında azalarak 51,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında artarak 28,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,4 oranında azalarak 90,1 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında artarak 66,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,1 oranında azalarak 74,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Şubat sonu itibarıyla 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 119 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,5’i dolar, yüzde 27,1’i Euro, yüzde 14,5’i TL ve yüzde 14,9’u diğer döviz cinslerinden oldu.

2021 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,0, Merkez Bankası’nın yüzde 11,9, özel sektörün ise yüzde 65,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.