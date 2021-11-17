Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,8 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Eylül’de 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında artışla 124,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında artışla 124,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 oranında artarak 58,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,1 oranında artarak 40,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında azalarak 12,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,2 oranında artarak 16 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,1 oranında artışla 15,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında azalışla 14,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,9 oranında artarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında artarak 25,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,3 oranında artarak 73,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,8 oranında artarak 69,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 oranında artarak 54,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Eylül sonu itibarıyla 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 119 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 42,8’i dolar, yüzde 25,1’i Euro, yüzde 13,0’ı TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,3, Merkez Bankası’nın yüzde 15,2, özel sektörün ise yüzde 62,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.