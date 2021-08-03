KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs’ta çözüm egemen eşitliğe dayanan iki devletin yan yana gelmesiyle mümkündür"

İTO’yu ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs’taki sorunlarda çözüm egemen eşitliğe dayanan iki devletin yan yana gelmesiyle mümkündür" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar İTO’da yaptığı konuşmasına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Tatar, Türkiye’nin acısının Kıbrıs halkının da acısı olduğunu söyledi.

"Kıbrıs’ta çözüm egemen eşitliğe dayanan iki devletin yan yana gelmesiyle mümkündür"

Kıbrıs’ta Rum tarafıyla yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan Tatar, "Rum tarafı Kıbrıs’ta eşitlik temelli anlaşmalara yanaşmıyor. 50 yıldır süren müzakerelerde bu yüzden bir sonuca ulaşılmadı. Biz de Türkiye’nin de desteğiyle yeni bir anlayış geliştirdik. Cenevre’de yapılan toplantılarda Birleşmiş Milletlere ve tüm taraflara görüşümüzü duyurduk. Kıbrıs’taki sorunların çözümü egemen eşitliğe dayalı iki devletin yan yana gelmesiyle mümkündür. Güney Kıbrıs nüfusu 750 bin ama 85 milyonluk Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerini veto edebiliyor. Avrupa Birliği hukuksuz bir şekilde Güney Kıbrıs’ı AB’ye almıştır. KKTC’nin AB ile kapatılıp Türkiye’den soyutlanması düşünülemez. Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de en az o kadar devlettir. Kıbrıs’ın iki eşit halkından biriyiz. Kıbrıs’taki sorunlarla ilgili bir anlaşma olacaksa egemen eşitliğe dayanan iki devletin yan yana gelmesiyle olacaktır. Kıbrıs Türk halkı Anadolu insanının oradaki uzantılarıdır. KKTC egemen bir devlettir. Kıbrıs’taki sorunlarda KKTC ve Türkiye işbirliği içerisinde olacaktır" dedi.

‘’KKTC ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğimizi geliştireceğiz’’

Türkiye’ye iş dünyası başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunmak için geldiğini söyleyen Tatar, ‘’ Türkiye ile iş birliği içinde yaptığımız çalışmalarla Kıbrıs Türk halkı refahını artırmıştır, geleceğe umutla bakmaktadır. Özellikle turizm sektöründe ciddi gelişme gösterildi, bunun yanında üniversitelerimiz dünyaya açıldı. Sanayi olarak iyi bir seviyeye geldik. Türkiye’nin desteğiyle yapılan ‘KKTC su temin projesi’ ile çok önemli bir işe imza attık. Su temin projesi ile yılda 75 milyon metreküp su Türkiye’den KKTC’ye ulaşıyor. Türkiye ile yaptığımız işbirliğimizi artıracağız. Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise yaptığı konuşmada İstanbul iş dünyasının çatı kuruluşu İTO’nun Kuzey Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs iş dünyası ile daimi dayanışma ve işbirliği halinde olduğunu vurguladı. Avdagiç, KKTC’de Kıbrıs Türkü’nün sesinin daha gür çıkmasını, haklarını daha güçlü savunmasını sağlayacak ekonomik kalkınma dönemi başladığını kaydetti.

KKTC’nin İstanbul Ticaret Odası’nın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Avdagiç, “Cumhurbaşkanımız Tatar’ın KKTC için bir şans olduğunu düşünüyoruz. Bunun iki nedeni var. Birincisi sizinle birlikte, siyasi arenada uzun bir aradan sonra ‘ne verilirse razı olma yerine hakkını almayı ilke edinmiş, kararlı politikalar’ dönemi başladı. Bunun Kıbrıs Türkü’nün geleceği bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. İkinci olarak, KKTC’nin kaptan köşkünde artık ekonominin hem teorisini, hem pratiğini bilen bir lider bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Tatar, Kıbrıs Türk’ünün davası için en çok mücadele eden isimlerden biri”

Kıbrıs Türk’ünün adada yarım asırdan fazla bir süredir sürdürdüğü eşitlik ve adalet mücadelesinin en güçlü destekçisi olduklarını kaydeden Avdagiç, “İstanbul iş dünyası olarak, Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözümün tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk’ünün davası için en çok mücadele eden isimlerden biri Onun dile getirdiği iki devletli çözüm formülü, en doğru çözüm yoludur. Çünkü Kıbrıs Türklerinin geleceğini teminat altına alacak, güven içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak tek çözüm yolu budur. Sayın Tatar ve yönetiminin Kıbrıslı soydaşlarımızı, bir daha çetelerin ve çete ruhlu yönetimlerin insafına bırakmayacaklarına eminiz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye’nin desteğiyle, Kıbrıs Türkü’nün girişimci ve yenilikçi ruhuyla, Türk iş dünyasının işbirliğiyle KKTC’nin ekonomisinin de daha çok güçlenme vaktinin geldiğini ifade etti. Avdagiç, “Güçlü siyasi argümanlar ve güçlü ekonomik hamleyle Kuzey Kıbrıs, Akdeniz çanağının önemli bir ülkesi haline gelecektir. Bunun da sizin liderliğiniz döneminde olacağına inanıyoruz” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ın doğal ve daimi lobicisiyiz”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın 1 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dikkati çeken Şekib Avdagiç, “Şahsen beni çok duygulandıran o tweette, Sayın Tatar, 5 yaşında iken çektirdiği ve asker selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Rum zulmünün ve katliamlarının dorukta olduğu 1965 yılı için şöyle diyor Cumhurbaşkanı: ‘Anavatan Türkiye ne zaman gelecek, Türk askeri ne zaman çıkarma yapacak, Kıbrıs Türk halkı ne zaman özgürlüğe kavuşacak diye umutla beklediğimiz o günlerde’ O günleri ancak yaşayanlar bilir. Soydaşlarımızın acımasızca katledildiği, baskı ve korkuyla topraklarından atıldığı, aç bırakılarak öldürülmek istendiği o günleri, en iyi, yaşayanlar ve şahit olanlar bilir” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Dünyanın en büyük beş odasından biri olan İTO, ciddi ve yaygın bir ticari diplomasi atağı içindedir. AB ülkelerinde, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASCAME’de, Ticaret Odaları heyet görüşmelerimizde, velhasıl tüm uluslararası toplantılarımızda, sürekli KKTC’nin haklılığını anlatmaktayız. Bir cümleyle vurgularsam; Kuzey Kıbrıs’ın doğal ve daimi lobicisiyiz” dedi.

Avdagiç, “Cumhurbaşkanımız Tatar’ın kararlı siyaset ve güçlü ekonomik gelişmeyi, KKTC’nin iki kanadı yapıp özgürce uçmasını sağlayacağına olan inancımı tekrarlıyorum. Yine İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul iş dünyası olarak, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.