banner4556

KOBİ tanımı değişti

banner4664

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı değişti. Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

KOBİ tanımı değişti
banner4584
banner4336

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı değişti. Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KOBİ’lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin "mikro işletme" tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, "küçük işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, "orta büyüklükte işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çocuğunun dilini öğrendi 10 yıl sonra ilk defa...
Çocuğunun dilini öğrendi 10 yıl sonra ilk defa...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666