KOBİ’ler harcarken kazanıyor

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, KOBİ’leri sundukları finansal çözümlerle desteklerken dijitalleşme yolculuklarına da katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, işletmeler için geliştirdiği ürünlerinin arasına POS Ekstra’yı da ekledi.

“KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarına ve ihtiyaçlarına odaklanıyoruz”

KOBİ’lere destek olmak hedefiyle yenilikçi ürün ve hizmet modelleri geliştirdiklerini söyleyen Yardımcısı İhsan Çakır, “KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal hayat için önemine inanıyor, bu doğrultuda ihtiyaç duydukları finansal çözümleri sunarken dijitalleşme yolculuklarına da katkı sunmayı hedefliyoruz. KOBİ Dijital, işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz birtakım ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya. KOBİ Dijital ile işletme sahipleri, işlerinin başından ayrılmadan, esnaflarımız kepenk kapatmadan tüm bankacılık işlemlerini ING Mobil üzerinden yapabiliyor. Yeni uygulamaya aldığımız POS Ekstra ile işletmeler KOBİ Dijital dünyasında yerini alırken yaptıkları harcamalar sayesinde kazanç elde edecek, ücretsiz sunduğumuz hizmetlerle de masraflarını azaltacak. Dijital hizmetlerimiz ile KOBİ’lerin yanında olarak işletmelere ve ülke ekonomimize olan desteğimizi sürdürmeye bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

5 bin TL harcamaya yüzde 1,09 avantajlı üye iş yeri ücreti

İhsan Çakır, “POS Ekstra’nın avantajlarından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin ING Business Banka Kartları ile aylık 5 bin TL harcama yapmaları yeterli oluyor. Fatura, market, akaryakıt, restoran, kafe gibi harcamaların sonucunda 5 bin TL limitine ulaşan işletme sahipleri, üye iş yeri ücretinde yüzde 1,56 yerine yüzde 1,09 faiz oranı ile ekstra indirim fırsatından yararlanıyor” dedi.