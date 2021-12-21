Kocaeli’de esnaftan örnek davranış

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şarküteri dükkanı işleten bir esnaf, dolar kurunun düşmesinin ardından ürünlerinde indirim yaparak örnek bir davranışa imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından dolar kurunda büyük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde küçük bir dükkan işleten esnaf, örnek olacak bir davranışa imza attı. Büyük zincir marketlerin indirim yapması beklenirken 2 buçuk senedir Gebze’de şarküteri dükkanı işleten Esnaf Dursun Yıldırım, sattığı ürünlerde yüzde 20 indirim uyguladı. Yıldırım, vatandaşların ürünlerin eski fiyatlarını da görmesi için etiketlerdeki fiyatları değiştirmedi. Yıldırım’ın bu davranışı ise vatandaşlardan takdir gördü.

“Ürünlere indirim gelmedi ama biz kendimiz bunu yaptık”

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından doların bu seviyeye geldiğini söyleyen Esnaf Dursun Yıldırım, “Dolar çıkınca her şey çıkıyor ama dolar inince hiç bir şey aşağıya inmiyor. Biz de 2 buçuk yıldır bu işi yapıyoruz, organik ürünler veriyoruz. Biz de yüzde 20 indirim yaptık, halkımız faydalansın istedik. Sadece bizim gibi küçük esnaf değil, gerçekten büyük esnaf da böyle indirimler yapsa da insanlarımız bundan faydalansa. Her şey ateş pahası, hiçbir şey alamıyoruz. Biz de bu şekilde müşterilerimize yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Sabahtan beri şaşırıyorlar, ‘Neden böyle bir şey yaptın? Dolar indi malzemenin fiyatı mı indi?’ diye soruyorlar. Hayır, malzemenin fiyatı inmedi. Ürünlere indirim gelmedi ama biz kendimiz bunu yaptık” dedi.

“15 lira kar yapacağımıza 5 lira kar yapalım dedik”

Ürünleri aldıkları fiyatın belli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Sonuçta elimizde olan ürünleri aldığımız fiyat belliydi. Yüzde 20 indirim yaptık, aldığımız karı çok çok aşağıya çektik. Bu zor günde 15 lira kar yapacağımıza 5 lira kar yapalım dedik. Bunu zincir marketlerin de yapması lazım. Herkesten bu davranışı bekliyoruz. 1 kilo tereyağı nerelere çıkmış. 70-75 liraya sattığımız yağ 110 liraya çıkmış. Bu zor günlerde birbirimize destek olmamız lazım. Bizim gibi düşünenlere ne mutlu diyelim. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, inşallah bu dolar mevzusu daha da iyiye gider. Herkes fırsatçı oldu, hepimiz fırsatçı olduk. Ama bundan sonra düzelecek inşallah” diye konuştu.

"Zincir marketlerden beklerken küçük esnaftan görmek beni duygulandırdı"

Son birkaç aydır dolardaki artış sebebiyle piyasadaki fiyatlar inanılmaz bir şekilde arttığını ve bu durumun kendilerini ekonomik olarak zorladığını aktaran Evren Kızıltaş ise "Dün akşam Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama sonrası dolarda ciddi bir düşüş oldu. Bu düşüş sonrası doğal olarak herkes ürünlerde indirim bekledi. Ben de bugün okula gittim, çocuğumu alıp gelirken tesadüfen arkadaşın cama yazdığı yazı dikkatimi çekti. Dükkandan alışveriş yaptım, ihtiyaçlarımı aldım. Gerçekten duyarlı bir davranış, kendisine teşekkür ediyorum. Bu duyarlılıkta tek kalmasını istemiyorum. Özellikle zincir marketlerin dolar indiriminden sonra ciddi anlamda bir indirim yapmasını bekliyoruz. Türkiye hepimizin, Türkiye batarsa hepimiz batarız. Küçük bir esnaf olduğu için çok şaşırdım. Biz bunu zincir marketlerden beklerken küçük esnaftan görmek beni duygulandırdı. Ben de karınca kararınca destek olmak amacıyla kendisinden alışveriş yaptım. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.