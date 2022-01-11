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Köklü marka dönüşüm yaşıyor

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OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılmasının ardından, stratejik yatırımlarla Ar-Ge, ürün geliştirme, insan kaynağı ve organizasyon anlamında köklü bir dönüşüm yaşayan Tamek, yeni reklam kampanyası ile iletişim faaliyetlerine de başladı.

Köklü marka dönüşüm yaşıyor
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OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılmasının ardından, stratejik yatırımlarla Ar-Ge, ürün geliştirme, insan kaynağı ve organizasyon anlamında köklü bir dönüşüm yaşayan Tamek, yeni reklam kampanyası ile iletişim faaliyetlerine de başladı.

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Haziran 2021 tarihinde katıldığı OYAK Grup Şirketleri bünyesinde faaliyetlerine hız veren Tamek, tüketici odaklı bakış açısıyla pazara giriş yaptı. OYAK’ın stratejik yatırımlarıyla kurumsal ve organizasyonel anlamda yenilenen şirket, efsaneleşmiş sloganı ‘Tamek’se Koy Sepete’ ile ekranlara geri dönecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni reklam filmiyle, markaya dinamizm katmak hedefleniyor.

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