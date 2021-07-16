banner4354

Konut fiyat endeksi aylık yüzde 3,9 arttı

banner4243

Konut fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında arttı.

Konut fiyat endeksi aylık yüzde 3,9 arttı
banner3909

Konut fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı mayıs ayına ait konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 175,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,7 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,8, 4,3 ve 3,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,0, 26,4 ve 29,7 oranlarında artış gösterdi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir...
  1. POLİTİKA

banner3552

banner4325

banner3841