Konut fiyatları Nisan’da yüzde 16,7 arttı

Konut fiyat endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16,7 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,2 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 oranlarında artış gösterdi.

İstanbul’da konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı. TÜİK’in son açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 11.39 olurken, Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 10.94 olarak gerçekleşmişti.