Konut fiyatları ülke genelinde arttı

Konut fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,0, reel olarak ise yüzde 13,6 oranında yükseldi.

Yurt içi konut piyasasındaki fiyat değişimlerini gösteren Konut Fiyat Endeksi (KFE), Merkez Bankası tarafından açıklandı. Konut Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında arttı. Endeks Mart ayı baz alındığında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 32,00, reel olarak ise yüzde 13,6 oranında artış gösterdi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,1, 2,2 ve 2,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,9, 30,3 ve 33,9 oranlarında artış gösterdi.