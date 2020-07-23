Konut kredisi faiz oranı düştü, talep katlandı

Satılan toplam konut adedi haziran ayında geçen yıla göre yüzde 210’luk artış ile 190 bin 12 oldu. Geçen yılın aynı döneminde en çok yüzde 1,55’e kadar inen konut kredisi faiz oranı, kamu bankalarının kampanyası ile yüzde 0,64’e kadar düştü.
Yüksek faiz ile ertelenen talepler, oran düşünce yeniden gündemde
Konu ile ilgili açıklamada bulunan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, "Yüksek faiz oranları nedeniyle ertelenen taleplerin, faiz oranlarının düşmesiyle hayata geçirildiğini dile getirdi. Konut kredisi faiz oranlarında artık ciddi düşüşler beklemiyoruz, Bu bantta seyredecektir. hâlihazırda artmaya başlayan konut fiyatlarına karşı uygun fiyatlı konut bulan tüketiciler için faiz oranlarının oldukça avantajlı." dedi.