Körfez ülkelerinin yatırımcılarının Türkiye ilgisi

Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren birçok inşaat firması Türkiye’de yeni projeler inşa etmek için kolları sıvadı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli Ortadoğu’da faaliyet gösteren büyük inşaat şirketlerinin Türkiye’de büyük proje hazırlığı yaptığını ve gelecekte birçok proje için çalışmaların yapıldığını söyledi. İstanbuli “Geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada körfez ülkelerinden Türkiye’ye bir kaç yıl içinde 40 milyar dolar nakit para girişinin olacağını söylemiştik. Bu açıklamamız ardından aldığımız bilgilere göre Dubai merkezli büyük inşaat firmalarından bir tanesi Türkiye’de büyük bir proje yapmaya hazırlanıyor. Şuanda isminin gizli tutulduğu şirket ilk projesini yaptıktan sonra yine ülkemizde farklı projelere de imza atacak. Bunun dışında yine körfez ülkelerinden büyük bir şirketin CEO’sunun geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Sadece Dubai değil, bir çok Körfez ülkesinin harekete geçtiğini ifade eden Nasuh Özdemir İstanbuli, “Sadece İstanbul değil, doğudan batıya bir çok noktada yatırım için çalışmalarımız sürüyor. Ege, Akdeniz kıyıları, doğuda tarih turizminin önde olduğu şehirlere körfez ülkelerinden yatırımcıların ilgisi var” diye konuştu.