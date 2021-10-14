Körfeze giren 600 bin ton hamsiyi saatler içinde yakaladılar

Gemlik körfezine büyük hamsi sürüsü girdiği haberini alan balıkçılar, büyük teknelerle 600 bin ton hamsiyi saatler içinde yakaladı.

Müsilajın sona ermesiyle birlikte Marmara denizinde balık bolluğu yaşanıyor. Mudanya ilçesi açıklarında vatandaşlar denizde 40 tane alamana balıkçı teknesini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu zamana kadar bu kadar kalabalık tekneyi Mudanya açıklarında görmeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle balıkçıları izledi. Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti. Hemen sürünün bulunduğu alanlara ağlarını atan balıkçılar, tonlarca hamsiyi teklerine kısa sürede çekti. 40 balıkçı teknesinin yaklaşık 40 bin kasa hamsi yakaladığı öğrenildi. 600 bin ton hamsiyi saatler içinde tutan balıkçıların yüzleri güldü. Balıkçılar tanesi 15 kilo gelen bir kasa hamsiyi toptan 200 liradan sattı.

Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir ânda her yer balıkçı tekneleriyle doldu. Tekneler ağları atıp tonlarca balık çekti. O kadar çok tekne vardı ki, kaç tane olduğunu sayamadık. Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı" dedi.