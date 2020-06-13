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Koronavirüs sürecinde teknoloji şirketleri büyüdü

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DİJİTALE DUYULAN İHTİYAÇ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BÜYÜMESİNİ SAĞLADI. PROFESYONEL İŞ AĞI OLAN LİNKEDLN 2020'NİN İLK ÇEYREĞİNDE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE GELİRİNİ YÜZDE 21 ORANINDA ARTIRDI. ZOOM GELİRİNİ İKİYE KATLARKEN AMAZON’UN SAHİBİ BEZOS DA SERVETİNE 35 MİLYAR DOLAR KATTI.

Koronavirüs sürecinde teknoloji şirketleri büyüdü

Koronavirüs sürecinde dijitale duyulan ihtiyaç teknoloji şirketlerinin büyümesini sağladı. Profesyonel iş ağı olan Linkedln 2020’nin ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre gelirini yüzde 21 oranında artırdı. Zoom gelirini ikiye katlarken Amazon’un sahibi Bezos da servetine 35 milyar dolar kattı.

Linkedln, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 büyüyerek yılın ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 21 oranında artırdı. 690 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan platform, Türkiye’de beyaz yakalılar tarafından tercih ediliyor.

Zoom gelirini üçe katladı

Koronavirüs döneminde daha da yaygınlaşan görüntülü görüşme platformu olan Zoom gelirini neredeyse 3’e katladı. Geçen mali yılın ilk çeyreğinde 122 milyon dolar olan gelirini bu senenin aynı döneminde 328 milyon dolara çıkarttı. Zoom’un bu mali yıldaki toplam gelir beklentisi ise 1.8 milyar dolar.

Amazon’un sahibi 35 milyar dolar kazandı

E-ticaret şirketi Amazon, koronavirüs döneminde en çok büyüyen şirketlerden oldu. Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos’un serveti 35 milyar dolar arttı.

Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez, koronavirüs sürecinde teknolojiye olan ilginin arttığını ve buna bağlı olarak teknoloji şirketlerinin gelirinin arttığını söyledi.

Sürecin gelecekte teknolojiye olan ihtiyacı daha artıracağına dikkat çeken Dönmez, "Salgınla birlikte hem evde daha çok vakit geçirip hem de işlerimizi evlerimizden yapmaya başladık ve dışarıyla olan bağımızı teknoloji aracılığıyla sağladık. İşlerimizin takibi, görüşmelerimiz hepsini dijital ortamlardan sağladık. Bu süreçte teknoloji şirketleri katlanarak büyüdü. Görüntülü konuşma platformu Zoom gelirini üçe katladı. Amazon’un sahibi servetine 35 milyar dolar ekledi. Tüm bunlar teknoloji yatırımlarının gelecekte de artarak devam edeceğini gösteriyor."

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