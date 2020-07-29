Koronavirüs Türkiye’ye yapılan ziyaretçi sayılarını olumsuz etkiledi

2020 yılının Haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,96 azaldı, ilk 6 aylık dönemdeki azalış ise yüzde 75,6 olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, 2020 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayılarını araştırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden faydalanılarak yapılan araştırmaya göre; koronavirüs dolayısı ile Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında ciddi bir düşüş oldu. Yabancı ziyaretçi sayılarının azalmasında, Koronavirüs dolayısıyla sınır kapılarının kapanmasının ve tüm Türkiye geneli seyahat yasağının olmasının ziyaretçi sayılarını olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

En çok ziyaretçi Almanya’dan geldi

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 214 bin 768 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının Haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,96 azalırken, ilk 6 aylık dönemdeki azalış yüzde 75,6 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk 6 ayındaki toplam ziyaretçi sayısı ise 4 milyon 507 bin 479 olurken, geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 18 milyon 76 bin 506 olduğu görüldü. Bu yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında ise Almanya’nın başı çektiği görüldü.