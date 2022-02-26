Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, İTO’yu ziyaret etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Sadriu, "Türk yatırımları Kosova’da artıyor. Kosova’nın Türkiye’ye yatırımları artıyor” dedi.

İTO’da olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Sadriu, İstanbul ve Kosova arasındaki potansiyel ekonomi ve ticareti konuşmak için burada olduğunu, Türkiye ile Kosova arasında geçmişten gelen bir bağın olduğunu ancak ticari ve ekonomik bir potansiyele yeterince ulaşılamadığının altını çizdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu’nun İTO’yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Biz Kosova’ya büyük bir sempati duyuyoruz. Kosova ile ilişkilerimizi her zaman canlı ve dinamik tutmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Avdagiç, Türk yatırımcılar için, Kosova’da birçok imkan bulunduğunun farkında olduklarını söyledi.

"Kosova’da üretim, finans, inşaat, ulaştırma, depolama, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarımız var"

Kosova’nın Ankara büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile çok verimli çalışmalar yaptıklarını belirten Avdagiç, "Burada dost ve müttefik bir ülkenin cumhurbaşkanıyla bundan sonrası için hem ticaretimizin geliştirilmesi için ne yapılabileceği ve iş insanları arasında ilişkileri nasıl ileri taşıyabileceğimizi konuşmak için bir aradayız. Kosova’da üretim, finans, inşaat, ulaştırma, depolama, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarımız var. Genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, düşük oranda kurumlar vergisi, Türkçe konuşabilen çalışanların mevcudiyeti, Türk bankalarının bölgede hizmet vermesi, lojistik avantajlar ve Kosova’nın Avrupa’nın kalbinde olması bu ülkeyi Türk yatırımcılar için daha da cazip kılıyor. İnanıyoruz ki, Türk iş dünyası bu avantajlardan daha da çok yararlanacaktır” dedi.

"Ticari ilişkilerimizin gelişmesiyle Kosova’nın ülkemize gerçekleştirdiği ihracat da artış gösteriyor"

Avdagiç, Türkiye’nin 2020’de Kosova’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya’nın ardından ikinci sırada olduğunu kaydetti. Avdagiç, “2021 yılında ülkelerimiz arasındaki toplam ticaret hacmi 575 milyon doları aştı. Ticari ilişkilerimizin gelişmesiyle Kosova’nın ülkemize gerçekleştirdiği ihracat da artış gösteriyor. 2021’de Kosova’dan ithalatımız 22,3 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2016’da sadece 9,2 milyon dolardı” açıklamalarında bulundu.