Kozmetik sektörü pandemi krizini kişisel temizlik ürünleri üreterek aşıyor

Pandemi döneminde birçok sektör daralma yaşarken kozmetik sektörü ve kişisel temizlik malzemeleri üreticileri bu süreçte büyüyerek ilerliyor.

Pandemi krizinde birçok sektör küçülme yaşarken bu krizi hasarsız ve hatta büyüyerek geçiren sektörlerden biri de kozmetik sektörü oldu. Çin’de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını kişisel temizlik ürünlerine talebi artırdı. Salgın sürecinde artan talebi karşılamaya çalışan kozmetik sektörü, kişisel temizlik ürünleri üreterek bu krizi fırsata çeviriyor. Aynı zamanda Çin’in tedarikçi ülke konumunda güven kaybı yaşaması bu talebin Türkiye’ye kaymasına da neden oluyor. Kişisel temizlik ürünlerine dış pazarda oluşan talebin ülke ihracatına önemli ölçüde katkısı oluyor.

Koronavirüs salgınının kişisel temizlik malzemelerine talebi artırmasıyla ilgili açıklama yapan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, ’’Kozmetik ürünleri üreten bir firmaydık hali hazırda buna devam ediyoruz. Fakat pandemi döneminde kişisel temizlik ürünleri ihtiyacının artmasından dolayı bu ürünleri de üretmeye başladık. 30 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisimizde üretime devam ediyoruz. Yurt dışından da oldukça talep var, 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretim tesisimizi 60 bin metrekareye çıkartıp üretim kapasitemizi genişleterek gelen talepleri karşılamayı hedefliyoruz’’ dedi.

Virüsün Çin’de başlamasının ve Çin’in tedarikçi bir ülke konumunda olmasının kozmetik sektörünü etkilediğini de dile getiren Kutanoğlu, ’’Pandemi sürecinde Çin’den tedarik edilen yarı mamül ürünlerin kesintiye uğraması kozmetik sektörünü olumsuz anlamda etkiledi. Biz bu süreci kendi tesisimizde ihtiyacımız olan ürünlerin üretimini yaparak aştık’’ diye konuştu.

‘‘Kişisel temizlik ürünlerinde birçok ülke yüzünü Türkiye’ye çevirdi’’

Çin’de başlayan koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in bir güven kaybı yaşadığını da belirten Kutanoğlu, ’’Dış pazarda oluşan talebi karşılamak için adımlarımızı attık. Çin’e karşı bir tepki oluştu. ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke yüzünü Türkiye’ye çevirdi. Bizde bu boşluğu doldurmak için üretim kapasitelerimizi artırarak ihracata katkı sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kozmetik sektörü ve kişisel temizlik malzemeleri üreticilerinin inovatif ürünler üretmesinin önemli olduğunu da vurgulayan Kutanoğlu, ’’Biz inovatif ürünler üretmek için ar-ge ekibimizi kurduk. Son olarak portföyümüze yenidoğan bebekler için özel olarak geliştirilen ‘Deep Fresh Probiyotikli Yeni Doğan Doğal Islak Mendil’i ekledik. Ar-Ge ekibimizle inovatif ürünler geliştirerek ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. 2021 yılında yüzde 70 dış pazar, yüzde 30 iç pazara yönelik çalışmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.