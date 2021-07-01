Kredi kartı harcamalarında taksit sayılarına düzenleme geldi

BDDK kredi kartı ile alışverişte taksit sayısına düzenleme getirdi. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşerken mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit sayısı 12 aydan 9 aya indirildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartlarına alışverişlerde taksit sayılarında değişiklik yapmasıyla altın alacak kişiler kredi kartına 6 ay yerine 3 aya kadar taksit yapabilecek. Beyaz eşya ve mobilya alımlarında ise Kredi kartına taksitte 12 aydan 9 aya indirildi. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için ise taksit 4 ay olarak belirlendi. Ayrıca taşıt alımlarında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Buna göre fiyatı 120 bin TL ve altında taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.