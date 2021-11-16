Kredi ve sigorta görüntülemeleri arttı

İSTANBUL (İHA) – Vatandaşların konut, kredi ve sigorta alanlarındaki araştırmaları arttı.

Online kredi ve sigorta siteleri daha fazla ilgi görmeye başladı. “Burada her olayın bir kolayı var!” sloganıyla birkaç ay önce yayına başlayan olayinkolayi.com’un yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen Aegon Dijital Pazarlama Müdürü Saygın Karabay, “Sürekli artan bir trafikle karşı karşıyayız. Şu anda aylık ortalama 100 binin üzerinde ziyaretçimizin 30 bini sitemizdeki hesaplama araçlarını kullanıyor. Bu araçlar sayesinde kullanıcılar, konut ve kredi ile ilgili olası masrafları kolayca hesaplayabiliyor, masrafları görüp bütçelerini buna göre ayarlayabiliyor. Ayrıca ziyaretçilerimiz, kendilerine sunulan avantajlı teklifler sayesinde kredi ve sigorta yolculuğunda karşılarına çıkan gereksiz masraflardan da kurtuluyor. Özellikle bireysel kredilere bağlı hayat sigortasında yüzde 40’a varan indirimli fiyat sunabiliyoruz” dedi.

Karabay, konut, kredi ve sigorta alanlarında deneyim yolculuğuyla sınırlı kalmayıp finansal astroloji yorumları da dahil birçok farklı alana temas eden olayinkolayi.com blog sayfasının 2 milyon görüntüleme sayısına ulaştığı bilgisini ekledi.

Ziyaretçileri konut, kredi ve sigorta konu başlıklarında bilinçlendirdiklerinin altını çizen Karabay, “Olayinkolayi.com, ziyaretçilerinin masraflarını kolayca hesaplayabilmesini sağlıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ihtiyacına yönelik banka tekliflerini karşılaştırabilme olanağı sunan site üzerinden, sigorta tarafındaki avantajlı çözümlerden online yararlanabilme fırsatı sunuyoruz. Ev alacaklar “Konut Asistanı” hizmeti sayesinde aradıkları ev için gerekli olabilecek birçok hesaplama aracına tek bir adresten ulaşabiliyor. Yeni bir konut sahibi olmadan önce sitenin hesaplama araçlarını kullananlar, “Gelirime Göre Ne Kadarlık Ev Alabilirim?”, “Ne Kadar Konut Kredisi Çekebilirim?”, “Tapu Harcı Ne Tutar?”, “Kredi Dosya Masrafım Ne Kadar?”, “Emlakçı Komisyonuna Ne Harcarım?”, “Taşınma Masraflarına Ne Öderim?” gibi sorulara anında yanıt bulabiliyor” diye konuştu.

Bir başka hizmetten daha bahseden Karabay, “’Kredi Asistanı, kullanıcılara kendilerine özel kredi tekliflerini listeleyerek en uygun indirim ve faiz oranlarını tek ekranda görebilme şansı sunuyor. Olayinkolayi.com ziyaretçileri, kredi çekmeden önce gelirlerine göre çekebilecekleri kredi miktarını ve kredi dosya masrafını da site üzerinden kolaylıkla hesaplayabiliyor” dedi.