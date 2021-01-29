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Küçük yatırımcı gruplar hisselerde sert oynaklıklar oluşturuyor

Sosyal medyada bir araya gelen küçük yatırımcı grupları, hisse senetlerinde toplu alım ve satım yaparak sert oynaklıklara yol açıyor. Bu şirketlerden birisi olan bilgisayar oyunları satan zincir mağazalar GameStop’un hisselerinin değeri son iki haftada yüzde 1700 arttı.

Küçük yatırımcı gruplar hisselerde sert oynaklıklar oluşturuyor

Sosyal medyada bir araya gelen küçük yatırımcı grupları, hisse senetlerinde toplu alım ve satım yaparak sert oynaklıklara yol açıyor. Bu şirketlerden birisi olan bilgisayar oyunları satan zincir mağazalar GameStop’un hisselerinin değeri son iki haftada yüzde 1700 arttı.

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Sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup küçük yatırımcı ile büyük hedge fonlar arasındaki işlem bazlı hareketler bazı şirketlerin sert şekilde değer kazanmasına neden olurken, dünya borsalarında da düşüşlere yol açıyor.

Avrupa ve ABD borsalarında dün başlayan düşüş, Asya hisse senetleri piyasasında da sürüyor. Bu düşüşlerde sosyal medyadan örgütlenen küçük yatırımcı grupların toplu şekilde alım-satım yaparak hisseleri oynatıyor. Küçük grupların hedge fonların kısa pozisyon alarak kâr ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapması yönü aşağıya çeviriyor.

Bu şirketlerden birisi olan bilgisayar oyunları satan zincir mağazalar GameStop’un hisselerinin değeri son iki haftada yüzde 1700 arttı. Bir dönemin rağbet gören cep telefonu üreticileri Nokia ve BlackBerry hisselerinde de son dönemde ciddi artış görülüyor.
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