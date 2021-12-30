Kuluçka merkezinin girişimleri 478 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi’nin girişimleri, 2021 yılında 478 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı.

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi girişimlerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırım yağdı. 2021’de 50 Kuluçka Merkezi girişimi toplamda 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı. 2020’de Kuluçka Merkezi girişimlerine yapılan yatırım tutarı 107 milyon TL iken, bu yıl yapılan yatırımlar geçen yıla göre 5 katına yaklaştı.

Yatırımlarla ilgili konuşan ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “ARI Teknokent olarak her yıl gelişerek, evirilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Dünyada ilk 5’te yer alan Kuluçka Merkezimizin girişimlerine ne mutlu ki bu yıl da yatırımcıların ilgisi çok büyüktü. 2020’deki yatırımları yaklaşık beşe katladığımız 2021 yılında da “yol arkanı” olduğumuz girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye’den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başarı hikayelerinin oluşturduğu motivasyonla, her geçen gün daha fazlası için çabaladıklarını belirten Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Kuluçka Merkezi artık yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın bir kuluçka merkezi haline geldi. Bu bakış açısıyla 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak Seed’i hayata geçireceğiz. Bu program ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub/odak noktası olması için çalışacağız; yerli yabancı tüm start-upları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kuluçka Merkezi’nde başlangıç aşamasındaki girişimlerden; faturasını kesen, müşterileri olan girişimlere kadar birçok farklı aşamadaki girişimciye destek olunuyor. Bugüne kadar Kuluçka Merkezi’ne gelerek; aldığı eğitimler, mentorluklar, katıldığı yatırımcı görüşmeleri ve müşteri buluşmaları, gittiği uluslararası fuarlar gibi faydalarla işini ticarileştirmiş, ekibini büyütmüş ve hatta globale ihracat yapan birçok girişimin başarı hikayesi bulunuyor. Kuluçka Merkezi, Türkiye’ye teknoloji girişimciliğini yayma, girişimcilere destek olmak ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunmak hedefleriyle çalışmalarını Türkiye’den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum, mentor ve yatırımcıyla birlikte sürdürmeye devam ediyor.

Bir teknoloji girişimcisinin ihtiyacı olan her imkânı sunan Kuluçka Merkezi’nde 2022’nin ilk girişimcilerinden olmak isteyenler için başvurular 3 Ocak 2022 tarihine kadar açık. Diğer dönemler için başvurular 2022 yılı boyunca devam edecek.