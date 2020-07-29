Kurban Bayramı öncesi Darülaceze’ye anlamlı destek

Erkek giyim markası Tudors, Kurban Bayramı sebebiyle Darülaceze’deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.
Darülaceze’de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gömlek hediye eden Tudors yetkilisi Ghenadie Achisin, “Markaların topluma karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Şirket olarak önceliğimiz; ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. Kurban Bayramı’nda Darülaceze’de yaşayan büyüklerimize gömlek hediye ederek bayramlarını kutlamak istedik. Bize bu imkanı tanıyan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.